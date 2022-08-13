السبت 13 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس صاحب محل منظفات مجهولة المصدر بالبساتين

حبس
حبس
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قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس صاحب محل منظفات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كميات كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

كان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بضبط صاحب محل منظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين لحيازته كميات كبيرة من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل المشار إليه على 1000 لتر منظفات صناعية "صابون سائل"-  2400 عبوة "شاور"- وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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