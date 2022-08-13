ارتكب 15 واقعة.. ضبط شاب استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مسجل خطر بالمنيا استولى على أموال المواطنين عن طريق الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نصب واحتيال شخص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا- على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم من خلال إرسال رسائل نصية لهم لإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء البنوك "خلافا للحقيقة"؛ ما مكنه من الاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية لعدد من العملاء واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، أو شحن محافظ مالية مسجلة بأرقام هواتف محمولة بأسماء آخرين، وأنه وراء ارتكاب 15 واقعة بذات الأسلوب، ويتخذ من محافظة المنيا مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام، ومديرية أمن المنيا تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته وبحوزته 3 هواتف محمولة "المستخدمة في ممارسة نشاطه الإجرامي"، مبلغ مالي بفحص الهواتف المضبوطة تبين أنها تحوي الرسائل النصية التي يقوم المتهم بإرسالها للضحايا، العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها، العديد من المحافظ المالية المستخدمة في الاستيلاء على أموال المجنى عليهم، العديد من مواقع التسوق الإلكتروني المستخدمة في إجراء العمليات الشرائية، العديد من الإيميلات بأسماء وهمية، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.