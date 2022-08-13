السبت 13 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

اتحاد الكُتاب الألمان يدين الهجوم على الكاتب سلمان رشدى

سلمان رشدي
سلمان رشدي
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أدان اتحاد الكتاب الألمان بشدة الهجوم على الكاتب البريطاني الهندي الأصل سلمان رشدي.
وأعربت الأمينة العامة للاتحاد كلاوديا جودريان اليوم السبت عن مواساتها لرشدي ولعائلته وقالت: "أُصِبْنا بصدمة عميقة حيال الهجوم، ولتصحبه أمنياتنا الطيبة وتمنياتنا بالشفاء العاجل".
وأضافت أن رشدي عاش في ظل تهديد بالقتل منذ 30 عامًا "من أجل حرية الكلمة"، مشيرة إلى أن "مثل هذا الهجوم على حياته لم يكن قد وقع حتى الآن".
وتعرض رشدي لهجوم نفذه شاب يبلغ من العمر 24 عامًا على مسرح مفتوح خلال جلسة قراءة في منطقة تشوتاكوا بولاية نيويورك صباح أمس الجمعة، وأصيب بجروح خطيرة وطعنات في رقبته وبطنه.
ونُقل رشدي إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية ووُضع على جهاز التنفس الصناعي، وفقًا لما ذكره مدير أعماله أندرو ويلي.
وكانت فتوى صدرت في إيران قبل أكثر من 30 عامًا من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الراحل آية الله الخميني بإهدار دم سلمان رشدي بسبب كتابه "آيات شيطانية" الذي نُشر في عام 1988.

اتحاد الكتاب الألمان سلمان رشدي كلاوديا جودريان مسرح ولاية نيويورك الكاتب البريطاني الهندي الأصل سلمان رشدي

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