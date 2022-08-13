حبس عصابة النصب الإلكتروني على المواطنين في مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة؛ بالتردد عل إحدى ماكينات الصرف الآلي بمنطقة مدينة نصر لسحب مبالغ مالية كبيرة بطريقة منتظمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على (مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمناقشته اعترف باشتراكه مع (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") بتكوين تشكيل عصابي تخصص في أعمال النصب الإلكتروني على المواطنين.

وتم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (جهاز حاسب آلي "لاب توب"- 4 هواتف محمولة - مبلغ مالي).

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال إنشاء صفحات إلكترونية احتيالية مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها في الإيقاع بضحاياهم وزعمهم امتلاكهم ثروة مالية ويرغبون في إرسالها للبلاد بقصد استثمارها أو التبرع بها مقابل حصول ضحاياهم على نسبة ربح نظير تلك المشاركة، وإرسالهم صور لخزائن حديدية بها مبالغ مالية عملات أجنبية بهدف إقناعهم بوصول تلك الخزائن للبلاد عن طريق إحدى شركات الشحن، واشتراطهم على ضحاياهم إيداع مبالغ مالية متفاوتة في حساب المتهم الأول بالبنوك كشرط لاستلام تلك الحقائب باعتبارها رسوم إدارية وتخليص جمركي على أن يقوم الأخير بسحبها من ماكينات الصراف الآلي وتسليمها لهما عقب حصوله على النسبة المتفق عليها بينهم.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.