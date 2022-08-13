السبت 13 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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وقع اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فى مجال تطوير منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى للعلوم السياسية والاقتصادية.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن تحديد الدرجات العلمية التى تُمنح لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية وخاصةً خريجى الكلية الحربية للحصول على درجة البكالوريوس فى الاقتصاد والعلوم السياسية.

ويهدف البروتوكول إلى تأهيل الطلاب علميًا وعمليًا من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة والعمل المشترك لصقل مهارات الطلاب فى مجال التعليم الجامعى والبحث العلمى وتسخير كل الإمكانيات لتحقيق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين.

وألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكد خلالها الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة التعليم والتدريب والبحث العلمى لطلاب الكلية الحربية، مشيرًا إلى أهمية توقيع هذا البروتوكول مع جامعة القاهرة باعتبارها أحد أبرز الصروح العلمية العملاقة.

من جانبه أشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة للمساهمة فى رفع كفاءة الطلاب وتنمية قدراتهم، معبرًا عن اعتزازه بالدور الوطنى الذى يقوم به رجال القوات المسلحة فى رفعة الوطن وصون مقدساته.

وأعقب ذلك تفقد رئيس جامعة القاهرة لمتحف ومجلس الكلية الحربية والتقاط بعض الصور التذكارية، مشيدًا بالدور الذى تقوم به الكلية الحربية فى تخريج أجيال جديدة من خيرة الشباب المصرى القادر على حماية الوطن والحفاظ على الريادة المصرية بمختلف المجالات بجانب أقرانهم من الجامعات المصرية. 

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحربية، وعدد من مسئولى جامعة القاهرة، وعدد من طلبة الكلية الحربية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليست المستأجرة كالثكلى!

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