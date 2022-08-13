السبت 13 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«الداخلية»: فيديو تجمع الأهالى بالجيزة قديم ويهدف لإثارة البلبلة بين الرأى العام

حملات أمنية
حملات أمنية
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كشفت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، عن حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنًا تجمع عدد من الأشخاص بإحدى المناطق بمحافظة الجيزة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنًا تجمع عدد من الأشخاص بإحدى المناطق بالجيزة.

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو قديم، وتمت إعادة نشره؛ بهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

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وائل لطفي

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