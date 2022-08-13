«الداخلية»: فيديو تجمع الأهالى بالجيزة قديم ويهدف لإثارة البلبلة بين الرأى العام

كشفت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، عن حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنًا تجمع عدد من الأشخاص بإحدى المناطق بمحافظة الجيزة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنًا تجمع عدد من الأشخاص بإحدى المناطق بالجيزة.

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو قديم، وتمت إعادة نشره؛ بهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.