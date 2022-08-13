«دهسه القطار».. نقل جثة طالب المنيا لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصى

لقى طالب مصرعه عقب سقوطه من القطار بجوار محور سمالوط بالمنيا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتم إيداعه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب عشريني العمر، صباح اليوم ملقاة بجوار السكة الحديد، ناحية محور سمالوط، وتبين أن قدميه انزلقت وسقط من القطار وانتقل ضباط القسم لمكان الواقعة محل البلاغ بالمعاينة والفحص تبين أن جثة الشاب يبلغ من العمر 21 سنة من مركز بني مزار سقط من القطار ناحية محور سمالوط، وتم العثور على جثته صباح اليوم السبت، وأمرت النيابة العامة بعد معاينتها الواقعة بالتحفظ عليه داخل مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي لحين انتهاء تشريح الجثمان لإثبات الوصف الطبي للوفاة من قبل الطبيب الشرعي وطبيب مفتش صحة المركز.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وجارِ التصريح بدفن الجثمان بعد الانتهاء من التقارير الطبية اللازمة لعدم وجود شبهه جنائية بالوفاة، كما ذكرت التحريات الأولية في تقريرها.