الإعدام شنقًا لـ3 عمال لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالإعدام شنقًا لـ3 عاملين، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش والآيس"، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6704 لسنة 2021 جنايات قسم العبور، والمقيدة برقم 3959 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إسماعيل. إ. أ"، 43 سنة، عامل، و"محمد. س. س"، 45 سنة، عامل، و"إعويفي س س"، 24 سنة، عامل، حازوا وأحرزوا جوهر مخدر الهيروين والحشيش والآيس بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

كان قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية قد تمكن من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاملين، لممارستهم نشاطًا إجراميًا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وهواتف محمولة ومبلغ مالي.

وبفحص المضبوطات من قبل قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية تبين أنها حوالي 4 كيلو جرامات من مخدر الهيروين، و2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و2 كيلو لمخدر الآيس، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.