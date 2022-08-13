السبت 13 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول مع وزارة البترول
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وقع اللواء بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، والمهندس أحمد السعيد، المشرف العام على إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة البترول والثروة المعدنية، بروتوكول تعاون للاستفادة من خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة، بما يؤهل الجهاز الإداري بالدولة للارتقاء بمستوى كل الخدمات الحكومية المُقدّمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن وتنفيذ رؤية مصر 2030.

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توقيع البروتوكول مع وزارة البترول

ويهدف البروتوكول إلى تحديد أسلوب تجميع الاحتياجات الفنية من الشبكة الوطنية المُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة التي تعمل بتكنولوجيا اتصالات لاسلكية مُتطورة وتوفر الخدمات المتكاملة للاتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة بما يتماشى مع الخدمات التي يقدّمها قطاع البترول والثروة المعدنية بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات، بالإضافة إلى العمليات والتشغيل طبقاً للمقاييس العالمية.

يأتي ذلك في إطار حرص كل الجهات المعنية على تحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ الشبكة وتحقيق أهدافها الرئيسية خاصة جاهزية واستعداد وسرعة استجابة أجهزة الدولة طبقاً للمعمول به عالميًا لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليست المستأجرة كالثكلى!

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