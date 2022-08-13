حزب الشعب الجمهورى عن التعديل الوزارى: توقيته مهم لتطوير الأداء الحكومى

أثنى حزب الشعب الجمهوري على توقيت إعلان التعديل الوزاري الأخير بهدف تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة، مؤكدًا أن التعديل طال عددًا من الوزارات التي كانت محل طلبات مُلِحة بالشارع المصري.

وأكد حزب الشعب الجمهوري، أن التعديل لا بد أن يعقبه تطوير في الأداء الحكومي لباقي الوزارات، لا سيما التي تقدم خدمات مباشرة للمواطن المصري.

كما توجه الحزب بخالص التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على متابعته الدائمة لما يحتاجه المواطن، وترجمة هذه الاحتياجات لقراراتٍ حاسمة.

إعلان التعديل الوزاري

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته الطارئة اليوم السبت، على خطاب رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري ضم 13 حقيبة وزارية.

وتضمن التعديل الوزاري تعيين كل من: الدكتور رضا حجازي، وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، وعاطف سويلم، وزيرًا للري، خالد عبدالغفار، وزيرًا للصحة، أيمن عاشور، وزيرًا للتعليم العالي، سها سمير ناشد، وزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أحمد عيسى أبوحسين، وزيرًا للسياحة والآثار، أحمد سمير صالح، وزيرًا للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس حلمي، وزيرًا للطيران، وحسن شحاتة، وزيرًا للقوى العاملة.

كما تضمن التعديل الوزاري تعيين نيفين الكيلاني، وزيرةً للثقافة، اللواء هشام آمنة، وزيرًا للتنمية المحلية، محمود عصمت، وزيرًا لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين، وزيرًا للإنتاج الحربي.