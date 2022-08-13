السبت 13 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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سياسي

مجلس النواب ينظر تعديلًا وزاريًا يشمل 13 حقيبة اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب
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أفادت فضائية إكسترا نيوز منذ قليل، بأن جلسة مجلس النواب ستنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية.

وقالت القناة في نبأ عاجل لها،«رئيس الجمهورية بعد تشاوره مع رئيس مجلس الوزراء يدعو مجلس النواب للانعقاد للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية».

ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلسة عامة طارئة، اليوم السبت، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بعد أن وجهت الأمانة العامة للبرلمان أمس الدعوة لأعضاء المجلس، وذلك رغم الإجازة البرلمانية.

وجاء في نص الدعوة، «عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في تمام الساعة 12 ظهر السبت، وذلك لنظر أمر عاجل».

التعديل الوزاري تعديل وزاري مجلس النواب رئيس الجمهورية الحكومة البرلمان

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