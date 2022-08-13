السبت 13 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

أكبر شركة نفط روسية تحذر من ارتفاع أسعار الوقود فى ألمانيا

محطة بنزين
محطة بنزين
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حذرت شركة النفط الروسية "روزنفت" من تراجع الإنتاج بشكل كبير في مصفاة للنفط في براندبرج؛ نتيجة للتوقف المرتقب لواردات النفط من روسيا.

وقالت أكبر شركة نفط روسية، مساء الجمعة، إن هذا الخفض سيتسبب في خسائر تصل إلى 300 مليون يورو (307 دولارات) سنويًا، وهو ما سيكون له تداعيات قوية على مدفوعات الضرائب للخزانة الألمانية.

وقالت الشركة، إن من المتوقع أيضًا رفع أسعار البنزين والوقود في مختلف أنحاء ألمانيا.

وأضافت "روزنفت"، إنها تجرب طرقًا بديلة لنقل النفط، لكنها أشارت إلى أن النفط الذي يتم نقله بالناقلات من الولايات المتحدة أغلى بنسبة 30% من النفط الذي يتم نقله عبر خط الأنابيب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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