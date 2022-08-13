السبت 13 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

مقتل 11 شخصًا وإصابة 20 آخرين فى محاولة اختراق أحد السجون بالمكسيك

المكسيك
المكسيك
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أدت أعمال شغب اندلعت في أحد السجون وامتدت إلى شوارع مدينة سيوداد خواريز بولاية تشيهواهوا المكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة، إلى مقتل 11 شخصًا، وإصابة 20 آخرين، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وقال ريكاردو ميخيا بيرديجا، وكيل الأمن العام، خلال إفادة صحفية: "اندلع قتال داخل مركز الاعتقال خلف 20 نزيلًا مصابًا".

وأضاف: "أربعة منهم أصيبوا بأعيرة نارية، وتعرض الباقون للضرب والارتجاج، وتوفي نزيلان متأثرين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية".

وحسب ميخيا، استعيدت السيطرة على السجن، لكن عصابة "مشيكليس" التي شاركت في الاشتباك داخل السجن بدأت في أعمال شغب ومهاجمة المدنيين في مدينة سيوداد خواريز.

وأضاف المسئول: "نتيجة لذلك قتل تسعة أشخاص إضافة إلى حالتي وفاة داخل السجن، ومن بين القتلى أربعة من موظفي ميجا راديو ومضيف وثلاثة فنيين".

وقد اعتقلت الشرطة  ستة من أفراد عصابة "مشيكليس" المتورطين في الهجمات في المدينة، وحسب وزارة الأمن، استعيد النظام في المدينة.

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وائل لطفي

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