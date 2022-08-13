نائبة جمهورية تسعى لإقصاء المدعى العام بعد تفتيش منزل ترامب

أعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري مارجوري تيلور جرين، عن أنها ستسعى لإطلاق إجراءات إقصاء المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، على خلفية تفتيش منزل دونالد ترامب، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وقالت النائبة للصحفيين: "لا يمكننا أن نتسامح مع مثل هذه الأمور هنا في أمريكا، حيث تتم الإساءة إلى مؤسساتنا العظيمة لغرض التغلب على المنافسين السياسيين، وهذا ليس غرض وجودها، وهذا لا يجب أن يحدث أبدًا".

واتهمت تيلور جرين المدعي العام بأنه "تجاوز صلاحياته من أجل الملاحقة السياسية لمنافسي الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأضافت أن هدف ذلك منع دونالد ترامب من العودة إلى البيت الأبيض.

يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحسب التقارير الإعلامية، عثر المفتشون على وثائق سرية يحظر تخزينها إلا في المكاتب المحددة.