السبت 13 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

استقطاع 3 حارات مرورية لتطوير الدائرى من المريوطية حتى اللبينى

الدائرى
الدائرى
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كثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها في محيط منطقة أعمال تطوير بالطريق الدائري «القوس الغربي»، في المسافة من منزل المريوطية، وحتى منزل اللبيني، في الاتجاه القادم من أعلى الصحراوي اتجاه المريوطية. 

ويتم استقطاع 3 حارات مرورية في المنطقة المشار إليها، وترك 3 حارات مرورية لحركة سير المركبات، حيث بدأت الأعمال من صباح اليوم الجمعة 12 أغسطس، وتستمر لمدة شهر، على مدار اليوم بالكامل. 

وقامت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء عمرو بيلي مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، وبقيادة اللواء محمد عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية، لتأمين منطقة الأعمال. 

يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، بأعمال تطوير الطريق الدائري «القوس الغربي» منطقة «الكوبري 9 د»، من أعلى طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، وحتى وصلة المريوطية في الاتجاهين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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