غرق شابين فى مياه النيل بأطفيح

لقي شابان مصرعهما غرقًا في مياه النيل لعدم إجادتهما السباحة بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شابين في مياه النيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثتين.

بعمل التحريات تبين أنه عقب نزوح الشابين "حسين. م. ع. ك"، "محمد. ص. ا" لمياه النيل جرفتهما المياه ولم يتمكنا من الخروج لعدم إجادتهما السباحة ولا شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثتين إلي ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.