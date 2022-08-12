انتشال جثة طالب غرق بترعة فى كفر الشيخ

لقى طالب مصرعه لسقوطه في ترعة، أثناء قيامه بالعمل في أرض زراعية يملكها والده، انزلقت قدماه في ترعة متاخمة لأرضهما الزراعية، ليسقط فيها ويتوفى متأثرًا باسيفيكا الغرق في ترعة قرية شباس عمير، التابعة لمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قلين يفيد بغرق طالب أثناء عمله في أرض زراعية يملكها والده.

على الفور انتقل عدد من ضباط المركز إلى القرية وبسؤال والده "م. ع. ش" 45 عامًا، مقيم بقرية شباس عمير، أكد أنه أثناء قيام نجله يوسف عمره 16 عامًا، بالعمل في الأرض الزراعية انزلقت قدمه في ترعة متاخمة لأرضه الزراعية، فسقط فيها ونتج عنها غرق الشاب، حيث جرى انتشاله ونقله إلى استقبال مستشفى قلين المركزي، إلا أنه قد فارق الحياة.

فيما جرى توقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثمان تبين أنه لا يوجد أي إصابات ظاهرة نتيجة على الجثمان وأن الوفاة نتيجة إسفسيكا الغرق وأنه لا يوجد شبهة جنائية نتيجة الوفاة، تحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة قلين حمل رقم 4301 لسنة 2022، وجرى العرض على جهات التحقيق بمركز قلين، التي صرح بدفن الجثمان بمعرفة أهليته.