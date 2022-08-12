بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم حفلًا أسطوريًا لتخريج دفعة جديدة من كلية الإعلام

• حكيم يشعل الحفل بأغنية "عملنا اللى علينا والباقى على الله".. ويعلّق: "جامعة مصر واجهة حضارية مشرفة"

• د. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة يهنئ الطلاب وأولياء الأمور.. ويؤكد: نجحنا فى بناء مهارات الطلاب بشكل مهنى وأخلاقى.. والكلية ستشهد طفرة كبرى فى الأعوام القادمة

• طارق سعدة نقيب الإعلاميين يوجه الشكر لخالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.. ويخاطب "الخريجين": «تسلحوا بالتكنولوجيا واعملوا لخدمة وطنكم»

• د. أشرف حيدر يكرم النجم حكيم والإعلاميين خيرى رمضان ومحمد الباز وطارق سعدة وعصام يوسف وإبراهيم فايق والفنانة رحمة أحمد والفنان خالد أنور

• د. هشام عطية عميد الكلية: نعمل على تكوين الشخصية الإعلامية المتكاملة للطالب.. ونقدم للسوق المحلية والدولية خريجا ذا كفاءة عالية.



فى احتفالية ضخمة، وأجواء مبهجة، ووسط كوكبة من ألمع النجوم فى الفن والإعلام، على رأسهم النجم حكيم، والفنانة الشابة رحمة أحمد، والفنان خالد أنور، والاعلامى خيرى رمضان، والإعلامى محمد الباز، ونقيب الإعلاميين طارق سعدة، والإعلامي عصام يوسف، والإعلامي إبراهيم فايق، احتفلت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحفل تخرج طلاب العام الدراسي 2021ـ2022، فى حفل أسطورى أقامته الجامعة برعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور شريف رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام عطية، عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بالجامعة.

وفى هذا الإطار، قال الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن اليوم ليس حفل تخرج عاديا، لكنه يعد مهرجانا فنيا واعلاميا رائعا، وأضاف خلال كلمته: "تشريف الكتاب والصحفيين شرف لنا ولطلاب كلية الاعلام والتحية لأولياء الأمور جميعا وشكرا للسادة الضيوف الكرام للسيد نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، والدكتور محمد الباز، الشخصية التى تدعم مصر، والأستاذ خيري رمضان، والأستاذ إبراهيم فايق، وأحيى السادة الضيوف من الفنانين جميعاً، الفنان الرائع العالمي حكيم، والفنانة الجميلة رحمة أحمد، والفنان خالد أنور".

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة أن المرحلة القادمة ستشهد كلية الإعلام طفرة كبرى، موضحا ان الجامعة لديها في التوسعات أربعة من الاستديوهات العالمية وتهدف من خلالها لتخريخ طالب كفء وفق احتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي"، موضحاً أن مشروعات الامتداد ستحتوي على كليات العلوم والتكنولوجيا والعلوم الانسانية حيث تم دخول العلوم الحديثة في هذا المجال، مؤكدا أن الجامعة ستحقق النجاح في كل مجالات الاعلام التقني الحديث، وأضاف: "نقدم في هذا الإطار التحية لرئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي خير داعم لهذا التقدم وجميع نواحى العملية التعليمة"، مهنئا الطلاب وأولياء الأمور.

فيما قدم الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التحية لضيوف الحفل، كما هنأ الطلاب وأولياء أمورهم على التخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل كلية الاعلام من خلال توفير كل الدعم لهم من استديوهات ومعامل ومجلات متخصصة تمكنهم من امتلاك الأدوات التي تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في مجال الإعلام وخوض التجارب العملية بكل قوة.

وقال الدكتور هشام عطية، خلال كلمته لطلابه: "هتوحشونى، وهذه الكلمة ليست كافية لتعبر عما بداخلى، هفتقدكم وسعيد بتخرجكم وسط كل هؤلاء القامات"، وقدم عميد الكلية، الشكر لرئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي، على الدعم المتواصل للكلية وللدكتور أشرف حيدر على حضور الحفل، والكاتب والإعلامي محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة، على تنظيمه لهذا الحدث الكبير والعمل على نجاحه، واللواء طارق عطية مدير العلاقات العامة، واللواء رأفت حمدان، مدير أمن الجامعة، وأشار عميد الكلية الى أن كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال تعد ساحة متفردة لبناء المهارات الإعلامية لدى طلابها وخريجيها، عبر توفير منظومة مقررات وآلية تدريب تعمل على تكوين الشخصية الإعلامية المتكاملة للطالب".

وتحدث الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين خلال الحفل، قائلا: "الشكر واجب لكل أولياء الأمور السبب الرئيسى لوجودنا اليوم، ومن ثم الشكر موصول للأستاذ خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أشرف حيدر، وعميد الكلية الدكتور هشام عطية"، وأضاف: "اليوم بمثابة ميلاد جديد لخريجينا الجدد، في تلك المرحلة الهامة في تغير الوسائل الإعلامية يجب أن تكونوا قادرين على المنافسة الشرسة، ويجب عليكم التسلح بكل أدوات التكنولوجيا الحديثة، والوسائط المتطورة وأمامنا غول كبير الإعلام الإلكتروني فيجب مواكبته بالمناهج الحديثة التي تؤهل الطلاب لسوق العمل"، وأكد نقيب الاعلاميين أننا في عصر لا مجال فيه للواسطة وإنما للمبدعين والقادرين على مواكبة السوق، ووجه كلامه للخريجيين قائلا: "ننتظر منكم الكثير وبلدكم ايضا تتنظر منكم الكثير، كما ألقى قسم نقابة الإعلاميين على الخريجين وردد الطلاب من بعده".

وهنأ الاعلامي عصام يوسف مقدم برنامج العباقرة، جميع لطلاب الخريجين وأولياء الأمور، وخص بالتهنئة الطالبة ميرنا البحيري، وهي طالبة كفيفة قائلا: "ألف مبرووك يا ميرنا واسمحولي اطلق على دفعة 2021ـ2022 باسم الطالبة الكفيفة، معلنا أن باب برنامج العباقرة مفتوح لها من الآن للعلم معي بالبرنامج"، كما صعد الدكتور محمد الباز على المسرح وهنأ الطلاب بنجاحهم طالبا منهم الاطلاع والمعرفة، وأشعل النجم حكيم حفل التخرج بأغنية "عملنا اللى علينا والباقى على الله" وسط تصفيق حاد من الطلبة وتفاعل من الحضور، وأكد النجم العالمى حكيم أن جامعة مصر واجهة مشرفة وحضارية، وقلعة علم، ودائما فى صدارة الجامعات.

وعلى هامش الحفل تم تكريم الإعلاميين وعلى رأسهم نقيب الاعلاميين الدكتور طارق سعدة، والإعلامي الكبير خيري رمضان، والإعلامي محمد الباز، والإعلامي عصام يوسف، والاعلامي إبراهيم فايق، وأيضا النجم حكيم والفنانة رحمة أحمد والفنان خالد أنور بدرع الجامعة.