جمارك مطار القاهرة تحبط 3 عمليات تهريب

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي ثلاث محاولات لركاب، الأول مصري حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية، والثاني مصري أيضًا بحوزته حشيش وعقاقير مخدرة والثالث أجنبي من أصل مصري بحوزته عقاقير مخدرة.

الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الكويت استوقف مصطفى بحر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عابدين عبد الرحيم وإبراهيم طه شاهين مأموري الجمرك اللذين تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 790 عبوة بهم زيت الشيش الإلكترونية و150 قطعة غيار وجهاز خاص بتلك الشيش.

والحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية القادمة من اديس أبابا استوقف مصطفى حسن عبد العزيز مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إبراهيم شاهين تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام إبراهيم عامر بتكليف مصطفى بحر بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 4 شرائط لعقار الترمادول 50 ملجم بهم 80 قرصًا وشريط لنفس العقار به 10 أقراص 225 ملجم وجزء من شريط به 7 كبسولات لنفس العقار المخدر كما تم ضبط قطعة من مخدر الحشيش أخفاها الراكب أسفل جلباب خاص به داخل الحقائب.

والحالة الثالثة اثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر أيضًا حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إبراهيم شاهين تلاحظ له وجود شرائط دوائية داخل حقائب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة بتكليف مصطفى حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط 39 شريط لعقار الترمادول المخدر تركيز 200 ملجم و6 شرائط لنفس العقار تركيز 50 ملجم وشريطن لنفس العقار تركيز 150 ملجم بإجمالي 500 قرص.

أمر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 171 لسنة 2022 ضد الراكب الأول ومحضر ضبط جمركي رقم 172 ضد الراكب الثاني ومحضر ضبط جمركي رقم 173 ضد الراكب الثالث وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين الثاني والثالث للنيابة المختصة.