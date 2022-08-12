التحقيق فى مصرع شاب سقط من الطابق الرابع بـ 6 أكتوبر

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع بمدينة أكتوبر، وطلبت تحريات المباحث لكشف غموض الحادث ولتحديد سبب وفاته وكيفية سقوطه.

ورد بلاغ لقسم شرطة أكتوبر، بمصرع شخص نتيجة سقوطه من الطابق الرابع بعقار في مدينة أكتوبر، فجرى إخطار اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتكثيف التحريات.

وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، تبين أن شابا سقط من الطابق الرابع مما أدى لوفاته.

وجرت مناظرة الجثة، ونقلها إلى المستشفى، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتواصل النيابة التحقيق.