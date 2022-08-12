حبس المتهمة بخطف طفلة فى حلوان

كشف رجال المباحث بالقاهرة غموض اختفاء طفلة من أمام منزلها بمنطقة كفر العلو بمنطقة حلوان، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وأمكن ضبطها بعد سرقة قرطها الذهبي وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من صاحب مطعم، مفاده اختفاء ابنته وتدعى "جنة.ش"، 5 سنوات، من أمام منزلهم بمنطقة كفر العلو بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم لمحل البلاغ، وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، تبين قيام سيدة مجهولة باصطحاب الطفلة داخل مركبة توك توك والذهاب لموقف سيارات.

وبمتابعة خط سير المتهم تبين أنها استقلت سيارة ميكروباص لمحافظة الجيزة، وتركت الطفلة بعد الاستيلاء على قرطها الذهبي، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمة على النيابة العامة أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.