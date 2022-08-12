حبس عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة فى روض الفرج

قررت نيابة روض الفرج، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، حيث كونا المتهمين فيما بينهما تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم روض الفرج مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الآثم.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من المنطقة سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.