الجمعة 12 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

الكرازة

الأنبا توما يتفقد مؤتمر الشباب الإيبارشى بالغردقة

كنيسة
كنيسة
ads

تفقد الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، مؤتمر الشباب الإيبارشي، المقام ببيت راهبات قلب يسوع المصريات بالغردقة.

يأتي ذلك اللقاء في إطار الحرص المستمر من الأب المطران على دعم أبنائه الشباب، وخلال الزيارة، أعطى راعي الإيبارشية كلمة تشجيعية للحاضرين حول "أهمية الاستمرار في تبعية المسيح"، وفي نهاية اليوم، قدم شباب وشابات الإيبارشية خالص الشكر للأنبا توما؛ لرعايته الأبوية الدائمة لهم.

الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الخاص بشباب إيبارشية سوهاج يأتي تحت شعار "سوف ترى أعظم من هذا"، وذلك بحضور الأب أنطون عياد، والأب فرنسيس حلمي، ومسئولي لجنة الشباب الإيبارشي بسوهاج.

اقباط الكاثوليك الاستعداد الإيبارشية الانبا توما حبيب الأنبا توما الاحتفالات السنوية السيدة العذراء مريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليست المستأجرة كالثكلى!

الأكثر قراءة

بالدرجات.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 لكليات أدبى وعلمى علوم ورياضة

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022-2023 لكليات العلمى والأدبى

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2022- 2023

متى يعقد مجلس النواب جلساته الطارئة حسب اللائحة الداخلية؟

رغم الإجازة.. مجلس النواب يدعو للانعقاد غدًا لنظر أمر عاجل

«قابيل وهابيل».. مشادة كلامية تدفع شابًا لقتل شقيقه طعنًا بالسكين فى شبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

كتابة الذات والتخييل فى رواية «اتبع قلبك»

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى وبناء الدولة الديمقراطية

سارة شريف

الهدنة فى غزة والعيون على الضفة

ماجد حبته

الحماية الاجتماعية الاستثنائية

د. محمد عفيفي

وفاء النيل

محمد جلال فراج

البحث عن أرواحنا المفقودة فى المدينة

أميرة ملش

تكمين الكمين.. هدايا سيف العدل للقاعدة

محمد عبدالعزيز

حدث يستحق الاحتفاء ويبقى أثره بلا انتهاء

صور

عزاء الفنانة رجاء حسين فى مسجد الحامدية الشاذلية

الشوط الأول من مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة

إسرائيل تطالب روسيا بعدم التدخل فى انتخابات الكنيست المقبلة

إسرائيل ترفض عرض بيروت لترسيم الحدود البحرية