الأنبا توما يتفقد مؤتمر الشباب الإيبارشى بالغردقة

تفقد الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، مؤتمر الشباب الإيبارشي، المقام ببيت راهبات قلب يسوع المصريات بالغردقة.

يأتي ذلك اللقاء في إطار الحرص المستمر من الأب المطران على دعم أبنائه الشباب، وخلال الزيارة، أعطى راعي الإيبارشية كلمة تشجيعية للحاضرين حول "أهمية الاستمرار في تبعية المسيح"، وفي نهاية اليوم، قدم شباب وشابات الإيبارشية خالص الشكر للأنبا توما؛ لرعايته الأبوية الدائمة لهم.

الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الخاص بشباب إيبارشية سوهاج يأتي تحت شعار "سوف ترى أعظم من هذا"، وذلك بحضور الأب أنطون عياد، والأب فرنسيس حلمي، ومسئولي لجنة الشباب الإيبارشي بسوهاج.