حريق فى مخلفات وأشجار بمحيط قلعة صلاح الدين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب في مخلفات وأشجار بمحيط قلعة صلاح الدين الأيوبي، بمنطقة الخليفة، وأجريت عمليات التبريد لعدم اشتعال النيران مرة أخرى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في محيط قلعة صلاح الدين الأيوبي، بطريق صلاح سالم، دائرة قسم شرطة الخليفة، وعلى الفور جرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء.

وبالانتقال تبين نشوب حريق في مخلفات وأشجار خارج مبنى القلعة، وجرى فرض كردون أمني حول مكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، وأجرت عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال الحريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.