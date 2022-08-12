التحقيق فى غرق طفل بنهر النيل بأطفيح

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة طفل تعرض للغرق بنهر النيل في أطفيح بمحافظة الجيزة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل. على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين غرق طفل تم تحديد هويته، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.