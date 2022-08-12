الجمعة 12 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

ظهر بالصين

من الأعراض لبداية انتشاره.. معلومات عن فيروس «لانجيا»

فيروس
فيروس
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لم يكد فيروس «كورونا» أن ينتهي حتى أعلن مسئولو الصحة في الصين، خلال الساعات الماضية، عن أن البلاد اكتشفت حالات إصابة بفيروس جديد يدعى "لانجيا"، وهو فيروس حيواني المنشأ "LayV"، كما أعلنت مراكز مكافحة الأمراض في تايوان، وفقًا لجريدة "ذا صن البريطانية"، عن أنه تم تسجيل 35 إصابة بشرية وعدد من الإصابات الحيوانية حتى الآن بفيروس "لانجيا" حيواني المنشأ في الصين، مشيرة إلى أن تايبيه- عاصمة تايوان- ستنشئ طريقة اختبار الحمض النووي لتحديد الفيروس ومراقبة انتشاره.

وفي السطور التالية، يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفيروس الجديد وفقًا لما ذكره موقع thehealthsite.

- فيروس «لانجيا» هو حيواني المنشأ، يظهر في الحيوانات وينتقل في الغالب من حيوان إلى آخر، وانتقل للبشر مؤخرًا.

- ينتمي فيروس «لانجيا» حيواني المنشأ إلى نفس جنس فيروس نيباه.

- عُثر على فيروس «لانجيا هنيبا» في مقاطعتي شاندونغ وخنان في الصين، ويمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر، حسبما ذكرت «تايبيه تايمز». 

- لم يتم الإبلاغ عن انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر.

- عند التجارب الأولية على الحيوانات كانت 2% من الماعز المختبرة، و5% من الكلاب المختبرة، كانت إيجابية.

- 35 مريضًا في الصين لم يكن لديهم اتصال وثيق مع بعضهم البعض أو تاريخ تعرض مشترك. 

- لم يُظهر تتبع المخالطين أي انتقال فيروسي بين الأشخاص المقربين والعائلة، مما يشير إلى أن العدوى البشرية قد تكون متقطعة.

- فيروس «لانجيا» هو فيروس تم اكتشافه حديثًا، وبالتالي ستتطلب مختبرات تايوان طريقة معيارية لاختبار الحمض النووي لتحديد الفيروس، بحيث يمكن مراقبة العدوى البشرية، إذا لزم الأمر.

- ظهرت على 26 مريضًا من أصل 35 مصابًا أعراض شملت الآتي: الحمى والتعب، السعال، فقدان الشهية، آلام العضلات، الغثيان، الصداع، القيء، انخفاض في خلايا الدم البيضاء، انخفاض عدد الصفائح الدموية، ضعف في وظائف الكبد، الفشل الكلوي.

الاصابات الأمراض الحمض النووي الصحة العضلات الفيروس

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