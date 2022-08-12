مصرع طفل صعقًا بالكهرباء فى الدقهلية

لقي طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء من محول كهرباء بقرية ‏منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا، وذلك أثناء عودته مع شقيقه من درس حفظ القرآن الكريم.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، من ياسر ماهر خطاب ولي أمر الطفل ‏‏«محمد»، والمقيم بقرية منشأة البدوي دائرة المركز، بوفاة نجله صعقًا من محول كهرباء ‏بالقرية.‏

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عودة الطفل من درس حفظ القرآن الكريم مع شقيقه، وأثناء سيرهما بجوار المحول، صعقه التيار الكهربائي، وسقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة.

جاء في تقرير مستشفى المنصورة الدولي، أن الطفل وصل جثة هامدة ادعاء ماس كهربائي عالي الفولت، وأدى ‏إلى هبوط في الدورة الدموية والتنفسية، واتساع غير مرتجع في حدقة العين وزرقة بالشفتين وبرودة ‏بالأطراف، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي متقدم متكرر، ولم تفلح المحاولات لإنقاذه، مما أدى إلى هبوط حاد في ‏الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

كشف تقرير مفتش الصحة، عن أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، أدى إلى توقف ‏عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية.‏