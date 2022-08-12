مواعيد إدخال الرغبات فى المرحلة الأولى من التنسيق 2022

بعد الانتهاء من الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة، حرص الطلاب على التفكير في الكلية التي تناسبهم وتتسق مع مجموعهم بشكلٍ متعادل، لتنفيذ طموحاتهم وتحقيق ما يحلمون به منذ الصغر، حيث يعد ماراثون الثانوية العامة من أهم الأحداث التي تنتظرها ملايين الأسر سنويًا في كل عام، ومن بعدها يدخلون معركة التنسيق التي يحاولون فيها التنسيق بين مجموعهم وبين الكلية التي يريدونها.

وفي ثاني أيام تسجيل الرغبات في التنسيق، يواصل طلاب الثانوية العامة اليوم الجمعة، تسجيل الرغبات ويتاح للطلاب تسجيل الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، طبقا لما يتسق مع مجموعهم الذي حققوه في الثانوية العامة بعد تعب ومجهود كبير سعوا من خلاله لتحقيق هذا المجموع.

ويتم فتح المعامل الخاصة بالتنسيق لطلاب الثانوية العامة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، وخلال دخول الطالب المعامل يجب على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي "الكمامة"، كما أنه لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها ويجب على الطلاب اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وأكد مكتب التنسيق أنه يمكن للطالب الذي انتهى من الثانوية العامة التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى للتنسيق انطلقت أمس الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب في المرحلة الأولى 22475، وبالنسبة للشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب: 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 80063، ويصبح بذلك إجمالي عدد الطلاب: 117758.