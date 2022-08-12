الجمعة 12 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

استعدادا لبطولة "أيرون مان" العالمية فى نوفمبر المقبل ….

وزير الرياضة يفتتح فعاليات سباق Iron man let’s try بمدينة العلمين الجديدة

وزير الشباب من فعاليات
وزير الشباب من فعاليات سباق Iron man let’s try
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◄ 1000 مشارك من ١٢ دولة  فى السباق التدريبي لأيرون مان بالعلمين

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اليوم الجمعة، فعاليات Iron man let’s try بمنطقه الأرينا  بمدينه العلمين الجديدة، والتى تقام على مدار اليوم وغداً.

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فعاليات سباق Iron man let’s try 

جاء ذلك بتنظيم مجموعة "ستمينا" بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك كمرحلة تدريبية استعداداً لمنافسات بطولة "أيرون مان" العالمية، المقرر إقامتها بسهل حشيش بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

هن
فعاليات سباق Iron man let’s try 

تضمنت المنافسات سباقات دراجات وسباحة وركض، وسط حضور  ١٠٠٠   من الشباب والفتيات من ١٢ جنسية أجنبية ضمن أجندة فعاليات السياحة الرياضية.

فغ
فعاليات سباق Iron man let’s try 

قال وزير الشباب والرياضة :"مصر تستضيف وتنظم العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية المختلفة على مدار العام بمشاركة العديد من اللاعبين والوفود الأجنبية مما يسهم  فى تنشيط السياحة ويؤكد  أهمية ودور السياحة الرياضية، وقدرة الدولة على استضافة مختلف الفعاليات".

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فعاليات سباق Iron man let’s try 

لفت وزير الرياضة إلى حالة الحراك الرياضى التى تشهدها مدينة العلمين  الجديدة من خلال المشروعات والمهرجانات والفعاليات الرياضية المتنوعة، مثنياً على إقبال الشباب ومشاركتهم فى تلك الفعاليات، وانبهارهم بمدينة العلمين الجديدة.

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فعاليات سباق Iron man let’s try 

أوضح الدكتور أشرف صبحى أن بطولة "أيرون مان" العالمية، يتم الإعداد لها بشكل جيد بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية؛ للخروج بهذا الحدث الرياضى الكبير على أعلى مستوى تنظيمى على غرار مختلف البطولات والأحداث الدولية التى تستضيفها مصر.

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فعاليات سباق Iron man let’s try 

حضر فعاليات السباق كل من أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ، وعدد من مسئولى  الإدارة، وسعيد حسب الله مدير عام علم النفس  الرياضى بالوزارة، ومن شركة "ستمينا" حضر إدوارد سابا، وحسن خليفة.

فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try
فعاليات سباق Iron man let’s try

رئيس التحرير

وائل لطفي

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