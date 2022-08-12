استعدادا لبطولة "أيرون مان" العالمية فى نوفمبر المقبل ….
وزير الرياضة يفتتح فعاليات سباق Iron man let’s try بمدينة العلمين الجديدة
◄ 1000 مشارك من ١٢ دولة فى السباق التدريبي لأيرون مان بالعلمين
افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اليوم الجمعة، فعاليات Iron man let’s try بمنطقه الأرينا بمدينه العلمين الجديدة، والتى تقام على مدار اليوم وغداً.
جاء ذلك بتنظيم مجموعة "ستمينا" بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك كمرحلة تدريبية استعداداً لمنافسات بطولة "أيرون مان" العالمية، المقرر إقامتها بسهل حشيش بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
تضمنت المنافسات سباقات دراجات وسباحة وركض، وسط حضور ١٠٠٠ من الشباب والفتيات من ١٢ جنسية أجنبية ضمن أجندة فعاليات السياحة الرياضية.
قال وزير الشباب والرياضة :"مصر تستضيف وتنظم العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية المختلفة على مدار العام بمشاركة العديد من اللاعبين والوفود الأجنبية مما يسهم فى تنشيط السياحة ويؤكد أهمية ودور السياحة الرياضية، وقدرة الدولة على استضافة مختلف الفعاليات".
لفت وزير الرياضة إلى حالة الحراك الرياضى التى تشهدها مدينة العلمين الجديدة من خلال المشروعات والمهرجانات والفعاليات الرياضية المتنوعة، مثنياً على إقبال الشباب ومشاركتهم فى تلك الفعاليات، وانبهارهم بمدينة العلمين الجديدة.
أوضح الدكتور أشرف صبحى أن بطولة "أيرون مان" العالمية، يتم الإعداد لها بشكل جيد بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية؛ للخروج بهذا الحدث الرياضى الكبير على أعلى مستوى تنظيمى على غرار مختلف البطولات والأحداث الدولية التى تستضيفها مصر.
حضر فعاليات السباق كل من أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ، وعدد من مسئولى الإدارة، وسعيد حسب الله مدير عام علم النفس الرياضى بالوزارة، ومن شركة "ستمينا" حضر إدوارد سابا، وحسن خليفة.