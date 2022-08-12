الجمعة 12 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تحريات مصرع طفل صدمه قطار فى العياط: لا شبهة جنائية

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع طفل خلال عبوره السكة الحديد، في قرية تابعة لمركز العياط، وأشارت التحريات أن الطفل لم يشاهد القطار، وخلال عبوره تعرض للصدم، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتوصل رجال المباحث لهوية الطفل الضحية، وتم الاستماع لأقوال أفراد من أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في قرية تابعة لمركز العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفلًا خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث مصرع طفل السكة الحديد مديرية أمن الجيزة قطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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