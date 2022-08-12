الجمعة 12 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

البحث عن رضيعة عمرها 8 أيام في بحر مويس في الشرقية

البحث عن رضيعة
البحث عن رضيعة
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تكثف قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الشرقية، جهودها للبحث عن رضيعة عمرها 8 أيام، وذلك عقب سقوطها بصحبة والدتها نتيجة انهيار كوبري مشاه، في ترعة بحر مويس بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح، وذلك عقب إنقاذ والدتها في الحال.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أوضح أنه قد أمر المهندس محمد عبدالوهاب، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع قوات الأمن والإنقاذ النهري وهندسة ري منيا القمح بسرعة التوجه إلى كوبري المشاة بقرية العزيزية وذلك عقب وصول بلاغ إلى غرفة الأزمات والكوارث يفيد بسقوط جزء من الكوبري (ولاية الري). 

 وتصادف مرور سيدة وطفلتها بالمخالفة على الكوبري، فسقطتا في مياه ترعة بحر مويس، وتم إنقاذ السيدة التي تُدعى "د.ع.أ"، وذلك بواسطة الأهالي، فيما لا تزال جهود البحث عن الطفلة "س. م. ع" مستمرة.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنقاذ النهري امن الشرقية قرية العزيزية قوات الانقاذ النهري كوبري مشاة مدينة منيا القمح

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