الجمعة 12 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

مسئولة أمريكية لمجلس الأمن: نراقب الوضع فى محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوريجيا النووية
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قالت وكيلة الوزارة بالخارجية الأمريكية، بوني دينيس جنكيز، إن الولايات المتحدة تواصل عن كثب، مراقبة التقارير المتعلقة بالوضع في منشأة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، معربة عن القلق الكبير بشأن خطر وقوع حادث نووي من شأنه أن يعرض للخطر شعب أوكرانيا والدول المجاورة والمجتمع الدولي.

وطالبت المسئولة الأمريكية - في إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا - روسيا بسحب قواتها -على الفور- من الأراضي الأوكرانية، معتبرة أن ذلك سيسمح لأوكرانيا باستعادة أداء السلامة والأمن والضمانات، "التي لا تشوبها شائبة والتي حافظت عليها لعقود في المنشأة".

ودعت روسيا - مرة أخرى - إلى وقف جميع العمليات العسكرية في المنشآت النووية الأوكرانية أو بالقرب منها، قائلة: "نصر على أن تعيد روسيا على الفور سيطرتها الكاملة على منشأة زابوريجيا إلى أوكرانيا".

وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن جنكينز، وكيل الوزارة لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، أعربت - في إحاطتها - عن ترحيبها بالتزام الوكالة الراسخ بمعالجة الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية هناك والأمان النووي في جميع أنحاء العالم.

وقالت وكيلة الوزارة بالخارجية الأمريكية، إن "الولايات المتحدة تدعم اقتراح أوكرانيا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول منشأة زابوريجيا، "تؤكد التقارير، مثل تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سمعناه اليوم ، مدى إلحاح الوضع".

وأكدت أن العواقب العديدة لهذا الصراع، بما في ذلك الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، لن تنتهي إلا عندما تنهي روسيا حربها.

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وائل لطفي

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