حبس عامل طعن شابًا عاكس خطيبته فى الجيزة

قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، الخميس، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات في اتهامه بطعن شاب؛ لقيامه بمعاكسة خطيبته ما أدى إلى وفاة الشاب متأثرا بإصابته بمنطقة أبو النمرس.

التحقيقات كشفت أن المتهم نشبت بينه وبين المجني عليه مشاجرة عقب علمه بمعاكسة خطيبته وعلى اثر ذلك قام الأول بطعن المجني عليه مستخدمًا سلاح ابيض.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا تلقت بلاغًا بنقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح طعني، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أبو النمرس.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه عاكس فتاة، مما دفع خطيبها للاعتداء عليه بسلاح أبيض، وعلى الفور تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الذي اقر امام جهات التحقيق بارتكابه للواقعة.

وعقب ضبط المتهم ورد إخطار لمديرية أمن الجيزة، بوفاة المصاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.