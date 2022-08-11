الجمعة 12 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

أوكرانيا تستأنف ضخ النفط الروسى للمجر وسلوفاكيا عبر خط دروجبا

النفط الروسي
النفط الروسي
ads

قالت شركة نافتوجاس للنفط والغاز الأوكرانية، اليوم الخميس، إن تدفقات النفط استؤنفت من روسيا إلى المجر وسلوفاكيا عبر القطاع الأوكراني من خط أنابيب النفط دروجبا بعد أيام من تعليقها لأسباب تتعلق بالمدفوعات.


وأضافت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب، جيه.إس.سي أوكرترانسنافتا، التابعة لشركة نافتوجاس، إنها استأنفت العمليات حال استلام المدفوعات من شركة النفط المجرية إم.أو.إل، مساء أمس الأربعاء.


وأوقفت أوكرانيا تدفقات النفط الروسية عبر دروجبا في الرابع من أغسطس، بعد أن منعتها العقوبات الغربية المفروضة على روسيا من استلام رسوم الضخ من موسكو.


وتأثرت سلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك بتعليق التدفقات عبر دروجبا، يوم الثلاثاء، لأن هذه الدول تعتمد بشدة على الخام الروسي وقدرتها محدودة على استيراد بديل عبر البحر.

شركة نافتوجاس روسيا القطاع الأوكراني أنابيب النفط خط أنابيب النفط دروجبا تدفقات النفط الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليست المستأجرة كالثكلى!

الأكثر قراءة

بالدرجات.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 لكليات أدبى وعلمى علوم ورياضة

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022-2023 لكليات العلمي والأدبي

النائب العام يأمر بإحالة قاتل سلمى بهجت إلى محاكمة جنائية عاجلة

توقعات تنسيق كلية التمريض 2022 في جميع الجامعات الحكومية ونتيجة العام السابق

تنسيق الجامعات الخاصة 2022| مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022

توقعات تنسيق كلية التمريض 2022 في الجامعات بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

وفاء النيل

محمد جلال فراج

البحث عن أرواحنا المفقودة فى المدينة

أميرة ملش

تكمين الكمين.. هدايا سيف العدل للقاعدة

محمد عبدالعزيز

حدث يستحق الاحتفاء ويبقى أثره بلا انتهاء

ماجد حبته

الصين.. وتغير المناخ

زيزيت سالم

ثلاثة لا تدخل الجنة

خالد عكاشة

القرم مجددًا فى عين العاصفة الروسية الأوكرانية

د هند جاد

قانون هى.. غير المكتوب.. الذى يحكم الحياة..

صور

عزاء الفنانة رجاء حسين فى مسجد الحامدية الشاذلية

الشوط الأول من مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال تيسير الجعبرى

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينشر فيديو اغتيال 3 شبان فلسطينيين فى نابلس

فلسطين تستقبل وفدًا أمريكيًا لبحث العدوان الإسرائيلى على غزة ونابلس