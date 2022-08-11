أوكرانيا تستأنف ضخ النفط الروسى للمجر وسلوفاكيا عبر خط دروجبا

قالت شركة نافتوجاس للنفط والغاز الأوكرانية، اليوم الخميس، إن تدفقات النفط استؤنفت من روسيا إلى المجر وسلوفاكيا عبر القطاع الأوكراني من خط أنابيب النفط دروجبا بعد أيام من تعليقها لأسباب تتعلق بالمدفوعات.



وأضافت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب، جيه.إس.سي أوكرترانسنافتا، التابعة لشركة نافتوجاس، إنها استأنفت العمليات حال استلام المدفوعات من شركة النفط المجرية إم.أو.إل، مساء أمس الأربعاء.



وأوقفت أوكرانيا تدفقات النفط الروسية عبر دروجبا في الرابع من أغسطس، بعد أن منعتها العقوبات الغربية المفروضة على روسيا من استلام رسوم الضخ من موسكو.



وتأثرت سلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك بتعليق التدفقات عبر دروجبا، يوم الثلاثاء، لأن هذه الدول تعتمد بشدة على الخام الروسي وقدرتها محدودة على استيراد بديل عبر البحر.