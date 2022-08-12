الجمعة 12 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-8-2022 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يهتم المسلمون يوميًا بالبحث عن مواقيت الصلاة لأداء الخمس صلوات في أوقاتها المحددة، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة مصرية لأخرى مع اختلاف خطوط الطول. 

وتوصي دار الإفتاء المصرية المسلمين دائمًا بضرورة الالتزام بمواقيت الصلاة في كل محافظة وعدم الصلاة عقب الأذان الذي يذاع في الراديو أو التليفزيون لاختلاف مواقيت الصلاة من القاهرة لباقي المحافظات.

مواعيد الصلاة اليوم

وتعرض "الدستور" لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-8-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى القاهرة

موعد صلاة الفجر 3:43 ص.

موعد صلاة الظهر 12:01 م.

موعد صلاة العصر 37: 3 م.

موعد صلاة المغرب 6:43 م.

موعد صلاة العشاء 8:07 م.

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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في الإسكندرية 

موعد صلاة الفجر 3:44 ص.

موعد صلاة الظهر 12:05 م.

موعد صلاة العصر 3:44 م.

موعد صلاة المغرب 6:49 م.

موعد صلاة العشاء 8:15 م.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:38 ص.

موعد صلاة الظهر 11:57 ص.

موعد صلاة العصر 3:34 م.

موعد صلاة المغرب 6:40 م.

موعد صلاة العشاء 8:05 م.

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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة بشرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:37 ص.

موعد صلاة الظهر 11:49 ص.

موعد صلاة  العصر 3:22 م.

موعد صلاة المغرب 6:28 م.

موعد صلاة العشاء 7:49 م.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في أسيوط 

موعد صلاة الفجر 03:52 ص.

موعد صلاة الشروق 05:24 ص.

موعد أذان والظهر 12:01 م.

موعد صلاة العصر 03:33 م.

موعد صلاة  المغرب 06:37 م.

موعد صلاة العشاء 07:59 م.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى أسوان 

موعد صلاة الفجر 3:50 ص.

موعد صلاة الظهر 11:55 ص.

موعد صلاة العصر 23: 3 م.

موعد صلاة المغرب 6:30 م.

موعد صلاة العشاء 7:49 م.

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وائل لطفي

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