ضبط مدير مخزن حجب 13 طن سلع استراتيجية للتلاعب بأسعارها فى الجيزة

ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الخميس، القبض على مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية لقيامه بتجميع وحجب واحتكار 13 طن سكر وأرز ودقيق لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين يفيد بضبط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السكر والأرز والدقيق داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على 13 طن سكر وأرز ودقيق بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها.

وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.