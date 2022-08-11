أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع بعد دلائل على تباطؤ التضخم فى الولايات المتحدة

أغلقت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، على ارتفاع لتعزز مكاسبها في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات دلائل على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، في حين صعدت أسهم شركة التأمين الهولندية إيجون بعدما رفعت توقعاتها للعام بأكمله.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، بعد أفضل جلسة له منذ ما يقرب من أسبوعين أمس الأربعاء نتيجة الرهانات على أن بيانات التضخم، التي جاءت أضعف من المتوقع، ستشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على التروي في رفع أسعار الفائدة.

وقادت أسهم الطاقة المكاسب مع ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة تزيد علي واحد بالمئة، بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعات نمو الطلب على النفط لهذا العام.

وعلى الجانب الآخر، قادت شركات الخدمات الصحية الخسائر بسبب تراجع أسهم سانوفي وهايلون وسط مخاوف متزايدة بشأن دعوى أمريكية تركز على عقار لحرقة المعدة يشتبه في احتوائه على مادة مسرطنة.

وتراجع قطاع التعدين 0.8 بالمئة بفعل النتائج الضعيفة من شركة أنتوفاجاستا وتراجع سهمها 2.2 بالمئة، كما تراجع سهم ريو تينتو 3.7 بالمئة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنحو 10 بالمئة حتى الآن هذا العام، مقارنة مع انخفاض بأكثر من 11 بالمئة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 في وول ستريت.

وتعتمد الأسهم الأمريكية اعتمادا كبيرا على التحركات في أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة، والتي انخفضت انخفاضا حادا في النصف الأول من العام؛ بسبب مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

ولا تزال أوروبا تعاني مع تداعيات الحرب في أوكرانيا وتتطلع إلى الحصول على الطاقة من مصادر غير روسية.

وقفز سهم إيجون 8.9 بالمئة بعد رفع التوقعات الخاصة برأس المال التشغيلي للعام بأكمله والتدفق النقدي الحر في 2021-2023.

وصعد سهم مجموعة زوريخ للتأمين 1.7 بالمئة، بعد أن أعلنت عن زيادة أفضل من المتوقع في الأرباح التشغيلية في النصف الأول.