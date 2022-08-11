إصابة شخص فى حريق منزل بكفر الشيخ

أصيب شخص بحروق، اليوم الخميس، إثر نشوب حريق بمنزل بقرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، نتيجة ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق.

كانت غرفة عمليات المحافظة، قد تلقت إشارة بنشوب حريق بمنزل في قرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم.

علي الفور انقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده، وتبين سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأسفر عن إصابة شخص يدعي «م.م.ح»، 35 سنة، بحروق من الدرجتين الأولي والثانية بالساق اليمني والذراع الأيسر.

تم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.