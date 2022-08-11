القبض على بطل فيديو سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بالنزهة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على بطل فيديو الشروع في سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأحد الجراجات بمنطقة النزهة الجديدة.

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام شخص بمحاولة سرقة من داخل السيارات بجراج كائن بعقار بمنطقة النزهة الجديدة في القاهرة.

بالفحص تبين عدم تحرير ثمة محاضر بالواقعة، وبسؤال صاحب الحساب المشار إليه "مقيم بدائرة القسم"، أفاد بقيامه بنشر مقطع الفيديو بناءً على طلب اثنين من أصدقائه "أصحاب السيارات"، وباستدعائهما أقرا بأنه بتاريخ 27/7/2022 اكتشفا دخول أحد الأشخاص "غير معلوم لديهما" جراج العقار سكنهما ومحاولته السرقة من داخل السيارتين ملكهما ونظرًا لوجود كاميرات مراقبة داخل الجراج قاما بتسجيل مقطع الفيديو، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافا بعدم الإبلاغ عن الواقعة.

وبتكثيف التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهم واتهماه بالشروع في السرقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.