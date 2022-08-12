كيف تحمي بشرتك هذا الصيف؟.. دليلنا المعتمد من الخبراء

تعتقد أنك قد نجحت في اتباع روتين العناية ببشرتك، فإن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف يمكن أن تدمر بشرتنا، من زيادة البثور إلى فرط التصبغ وزيادة علامات الشيخوخة.

قبل ذلك تشارك الدكتورة نينا بال، طبيبة تجميل الوجه المتقدمة وجراح الأسنان التجميلي، نصائحها المتخصصة للمساعدة في حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس في أشهر الصيف ونصائح للحصول على بشرة أكثر صحة وإشراقًا.

1. تحسين عامل الحماية من الشمس (SPF) الخاص بك

يعد ارتداء كريم واق من الشمس عالي الحماية على مدار السنة أهم نصيحة للعناية بالبشرة، من خلال المطر أو اللمعان أو السحاب، يجب أن نرتدي جميعًا عامل حماية من الشمس لحماية بشرتنا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والأشعة فوق البنفسجية الطويلة، ولكن عندما ترتفع درجات الحرارة، يجب أن نكون أكثر يقظة.

تشرح الدكتورة نينا بال كيف يمكننا اتخاذ هذه الخطوة إلى الأمام وتحسين عامل الحماية من الشمس (SPF) الخاص بك من خلال الجمع بين فيتامين سي مع عامل الحماية من الشمس، إن استخدام فيتامين C من الدرجة الطبية تحت عامل الحماية من الشمس الخاص بك يمكن أن يساعد في منع المزيد من الأشعة الضارة UVA / UVB وتقليل خطر حدوث التصبغ أو تفاقمه.

2- أعد وضع عامل الحماية من الشمس SPF طوال اليوم

وفقًا لنصيحة NHS، يجب وضع واقٍ من الشمس كل ساعتين للمساعدة في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

في حين أن هذا يمكن أن يساعد في الحماية من أشعة UVA و UVB ، إلا أن القليل منا يمكنه القول إننا نقوم بذلك. لهذا السبب تقترح الدكتورة نينا بال إيجاد حلول عملية يمكن تطبيقها أثناء التنقل والمكياج، العثور على منتج مثل الجلد بشكل أفضل مع العلم المدمج مع الصبغة يسهل إعادة التطبيق أثناء لمس الماكياج أيضًا.

3. إلقاء نظرة فاحصة على النظارات الشمسية الخاصة بك

أفضل النظارات الشمسية لارتدائها في الصيف؟ تقول الدكتورة نينا: لا نظارة شمسية عاكسة في الواقع، قد تكون النظارات الشمسية الملتفة أفضل أسلوب لحماية بشرتك هذا الصيف.

تعانق ملامح وجهك، وتمنع النظارات الشمسية الملتفة أشعة الشمس من التسلل والتسبب في تلف الجلد.

أوضحت الدكتورة نينا: "قم بلف بعض النظارات الشمسية - خاصة تلك التي تحتوي على مانع مناسب للأشعة فوق البنفسجية". “الجلد تحت العين هو أنحف في الوجه وعرضة للشيخوخة والتجاعيد العدوانية”.

4. كن حذرا مع المكونات النشطة

المكونات النشطة في العناية بالبشرة هي تلك التي ثبت علميًا أنها تغير الجلد بطريقة مفيدة، في حين أن هذه المنتجات ذات الوزن الثقيل للعناية بالبشرة تعمل على عجائب للبشرة، إلا أنها يمكن أن تسبب حساسية الجلد.

تشمل العناصر النشطة الشائعة الاستخدام الريتينول وAHA وBHA وفيتامين C وحمض الساليسيليك وحمض الهيالورونيك، بينما لا يجب عليك التوقف عن استخدام منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك، فقد تجدين أنك ترغبين في تقليل التكرار وبالتأكيد تكون أكثر عدوانية باستخدام كريم الشمس.