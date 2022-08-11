6 نصائح تساعدك على الظهور بمظهر جيد بميزانية محدودة

في بعض الأحيان ينتهي بنا الأمر بقضاء وقت طويل في محاولة اكتشاف ما نرتديه، وقد يبدو أنه لا يمكنك الجمع بين الملابس بطريقة جذابة، لذا يمكن أن نقدم لك بعض النصائح من شأنها تعزز اختيارك.

1. ضع قميصك في سروالك

إذا كنت ترتدي سروالًا أو تنانير عالية الخصر، فإن أفضل خيار لك هو ثني قميصك بالكامل، هذا سيعطيك مظهرًا احترافيًا، حيث سيتم تجميع كل شيء معًا، بدون قماش فضفاض إلى جانب ذلك، ستبرز هذه النظرة أيضًا منحنياتك.

2. استثمر في أقمشة ذات جودة أفضل

إذا ألقيت نظرة فاحصة على نوع الملابس الأفضل، فسترى أنه من الضروري البدء في الاستثمار في الأقمشة عالية الجودة ذات الألياف الطبيعية حيث إن هذه المواد أكثر متانة وراحة وتنفس ومقاومة، ولديها غرز أفضل الشغل، هذا وحده سيجعله يناسب جسمك بشكل أفضل، حتى لو كانت هذه القطع باهظة الثمن، فلن تضطر إلى شراء نفس الشيء بعد بضعة أشهر، حيث ستبدو جيدة بالنسبة لك لفترة أطول، وسينتهي بك الأمر إلى توفير المال.

3. الأساسيات هي الأفضل

عادة ما يقلل الناس من أهمية وجود قطع أساسية في خزانة ملابسهم، يمكنك إقران هذه الملابس مع أي شيء آخر لديك في خزانتك، في حين أنه ليس من الممكن دائمًا الجمع بين الملابس الملونة، مع الأساسيات، لديك أيضًا الكثير من الاحتمالات عند إنشاء المظهر.

4. التخلي عن الاتجاهات

يمكن أن تكون الملابس العصرية خادعة حيث ترى أن الجميع يرتدونها، ثم تريد أن تكون عصريًا أيضًا، قبل اتخاذ أي قرار يجب أن تفكر في بعض الأشياء أولاً على سبيل المثال، إذا كان لديك المال لشرائه، وإذا لم يؤثر ذلك على ميزانيتك وإذا رأيت نفسك ترتديه، مثل 3 إلى 5 سنوات، إذا لم تتمكن من رؤية نفسك ترتدي القطعة بعيدًا في المستقبل، فقد تضيع أموالك فقط.

5. اعرف مخزون الأشياء التي لديك في خزانتك

عند إلقاء نظرة فاحصة على جميع ملابسنا، في بعض الأحيان يمكنك أن تصادف شيئًا عصريًا حقًا ، وقد نسيته تمامًا يمكن أن يساعدك هذا في معرفة القطع التي تستخدمها وما هي القطع التي لا تستخدمها، وما إذا كان ذلك بسبب عدم إعجابك بها أو ليس لديك أي شيء لإقرانها بها، يمكنك أيضًا التفكير في طرق جديدة للجمع بين القطع التي لديك بالفعل، إذا اتبعت هذه الخطوات فستوفر بالتأكيد بعض المال في المرة القادمة التي تشتري فيها أشياء جديدة.