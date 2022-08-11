إحالة فريق عمل مباراة الأهلى والمصرى للتحقيق.. لهذا السبب

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، تحويل فريق عمل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي للشؤون القانونية.

وقال عمر ربيع ياسين، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، إن “لجنة التقييم والمتابعة لبطولة الدوري العام في الهيئة الوطنية للإعلام تقرر إحالة فريق عمل لقاء الأهلي والمصري إلى الشؤون القانونية لعدم إعادة لقطة هدف المصري الملغي. باعتباره يخالف ما تقره اللجنة في العمل في نقل المباريات”.

بينما أكد الإعلامي خالد الغندور أن الهيئة الوطنية للإعلام قررت تحويل مخرج مباراة الأهلي والمصري إلى التحقيق فور انتهاء المواجهة التي جرت اليوم بملعب برج العرب، ضمن منافسات الدوري.

وأضاف الغندور عبر شاشة قناة الزمالك: ”قرار فوري بإحالة مخرج مباراة الأهلي والمصري للتحقيق”.

وفي وقت سابق، تحدث رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي الحالي، عن الحالات المثيرة للجدل في مباراة الأهلي والمصري التي أقيمت مساء أمس الأربعاء.

وحقق الأهلي الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري.

وقال البلتاجي في تصريحات تليفزيونية "ركلة جزاء الأهلي صحيحة بعد تدخل كريم العراقي ضد حسام حسن بالقدم اليسرى".

وأضاف: "هدف المصري من تسلل واضح على مهاجم الفريق وذلك بعد لمس الكرة داخل منطقة الجزاء فأصبحت لعبة جديدة".

وتابع: "محمود البنا حكم له ثقة وقدم مباراة كبيرة ورائعة للغاية، أقول لـ سيد عبد الحفيظ كفى، هو بمثابة شقيقي الأصغر ولكن كل مباراة يحصل على إنذار أو طرد".

واحتسب محمود البنا ركلة جزاء للأهلي عقب الرجوع لتقنية الفار وخلال مراجعة اللعبة منح مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ بطاقة صفراء.

الأهلي يحقق فوزه الثاني على التوالي بالانتصار على المصري بهدفين

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا ثمينا على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري.

سجل هدفي الأهلي رامي ربيعة في الدقيقة 80 وحسام حسن في الثواني الأخيرة قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة.

ارتفع رصيد الأهلي عند 62 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد المصري عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.