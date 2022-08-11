أسعار الذهب اليوم الخميس 11 أغسطس 2022

نستعرض لكم تفاصيل أسعار الذهب اليوم، حيث تشهد أسعار الذهب انخفاضًا فى بداية تعاملات اليوم الخميس 11 أغسطس 2022، وسجل عيار 21 نحو 1055 جنيهًا، وهبط الجرام 2 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الخميس 11-8-2022 في مصر

سجل الذهب عيار 21 في السوق المصرية، تراجعًا بمقدار 2 جنيه للجرام، كما انخفض عيار 24 نحو 2 جنيه للجرام، وانخفض عيار 18 حوالي 1.8 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب في مصر 1206 جنيهات للجرام عيار 24 الأكثر نقاءًا عند الشراء، و1196 جنيه عند البيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر 1055 جنيهًا عند الشراء، 1045 جنيهًا عند البيع.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند الشراء 904.2 جنيه و894 جنيهًا عند البيع.

سعر عيار 14 في سوق الذهب عند الشراء 705.3 جنيه مقابل 695 جنيه عند البيع.

تراجع سعر جنيه الذهب (8 جرام لعيار 21) 8440 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

سعر الذهب في أمريكا اليوم

سجل سعر جرام الذهب في أمريكا عيار 24- 55.11 دولار.

سجل سعر جرام الذهب في أمريكا عيار 21- 48.22 دولار.

سجل سعر جرام الذهب في أمريكا عيار 18- 41.33 دولار.

سجل سعر جرام الذهب في أمريكا عيار 14- 32.15 دولار

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 206.91 ريال.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 181.05 ريال.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 155.81 ريال.

سعر الذهب في تونس اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 168.98 دينار تونسي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 147.86 دينار تونسي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 126.73 دينار تونسي.

سعر الذهب في الإمارات اليوم