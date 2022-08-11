الخميس 11 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-8-2022.. وتفاصيل درجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس
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تواصل حالة الطقس الاستقرار في محافظات مصر بعد أن وصلت الحرارة لأعلى معدلاتها خلال هذه الأيام، وحسب خبراء الأرصاد الجوية ستستمر ارتفاع متوسطات الحرارة لتصل إلى المستويات الأخيرة خلال هذه الأيام، ولا توجد أي موجات ساخنة في الوقت القريب.

وتبلغ متوسطات الحرارة خلال هذه الأيام ليصل إحساسها الفعلي إلى حدود 38 درجة على القاهرة الكبرى، كما تبلغ نسبة الرطوبة إلى 90% على السواحل الشمالية، و80% على القاهرة والوجه البحري؛ مما يؤدي إلى الشعور بمزيد من الارتفاع بالحرارة.

حالة الطقس اليوم الخميس 11-8-2022

حول حالة الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية،  في بيان لها، من ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة اليوم وغدًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما ترتفع معها حرارة الليل، بالإضافة لنسب الرطوبة ولكن بمستويات مرتفعة مقبولة وغير قياسية،  فتقفز متوسطات الحرارة الصغرى إلى مستويات 22-24 درجة.

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درجات الحرارة اليوم الخميس 11-8-2022

تسجل درجات الحرارة المحسوسة اليوم الخميس على القاهرة والوجه البحري 37 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتسجل الحرارة 35 درجة على محافظات السواحل الشمالية، 38 درجة على محافظات شمال الصعيد، وتشتد درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 43. 

ونصحت الأرصاد المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وتناول المياه بصورة مستمرة وارتداء الملابس القطنية وغطاء الرأس عند النزول إلى الشارع.

مع ارتفاع درجات الحرارة و حالة الطقس المسيطرة على مصر خلال هذه الأيام تتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر حتى 6 صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وناشدت الأرصاد مع حالة الطقس المسيطرة على مصر  قائدي السيارات والمسافرين على الطرق بتوخي الحذر والقيادة بهدوء والالتزام بالسرعات المحددة أثناء القيادة، لانتشار الشبورة المائية التي قد تعيق من الرؤية وحرصًا على سلامة المارة والركاب.

الأرصاد: صيف 2022 الأقل فى معدل درجات الحرارة

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