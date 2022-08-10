انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية فى الجيزة

طلبت نيابة الجيزة، انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المريوطية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بشارع الإخلاص عمارات الأندلس برج (ب) المريوطية – هرم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.