الأربعاء 10 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم ونتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 

بوابة الأزهر
بوابة الأزهر
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يبحث الآلاف من أولياء أمور الطلاب بمحافظات الجمهورية، عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية، رابط نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2022 الأزهري، حتى يستطيع أولياء الأمور معرفة نتيجة قبول أبنائهم، في العام الدراسي 2022 ـ 2023، إذ يمكن الحصول على نتيجة القبول من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، فور الإعلان الرسمي عن إتاحتها.

رابط نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

وحول رابط نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي 2022 الأزهري، أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن النتيجة سيجري الإعلان عنها بداية شهر أغسطس الجاري، أي خلال هذه الأيام ، بعد الانتهاء من مراجعة المتقدمين.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد أعلن في وقت سابق، فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي الجديد، وكشف عن الأوراق المطلوبة للالتحاق، وهذه الأوراق كالتالي: 

3 صور من بطاقة ولي الأمر.

شهادة ميلاد الكمبيوتر للتلميذ و4 صور منها.

6 صور شخصية للتلميذ 

وتم رفع هذه الأوراق من قبل آلاف من أولياء الأمور يرغبوا في إلحاق أولادهم بالتعليم الأزهري.

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2022

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فيما أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه على ولي الأمر إبلاغ المعهد في حالة وجود أي أمراض معدية، مع إحضار طوابع بريدية بقيمة 75 جنيهًا، ودمغة بقيمة 2 جنيه، وملف ورقي، و5 أظرف بريدية.

ويمكن الحصول على نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2022 الأزهري، فور إعلانها رسميًا من خلال بوابة الأزهر، بالدخول على بوابة الأزهر من هنا.

خطوات للاستعلام عن نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

- أولى خطوات الاستفسار عن نتيجة تقديم أكبر دفعة ابتدائية للأزهر 2022 لدخول منفذ الأزهر الإلكتروني من هنا.

- يضغط المستفسر على “استعلام عن نتيجة الجولة الأولى”.

- يقوم ولي الأمر بإدخال الرقم القومي للطالب.

- ينقر أصل الموضوع على بحث.

تسليم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 والأوراق المطلوبة

أصل شهادة ميلاد مقدم الطلب ، بالإضافة إلى أربع نسخ منها.

3 صور من بطاقة ولي الأمر ورقم الهاتف المخصص لها.

6 صور شخصية للطالب.

طوابع بريدية “75 جنيها” بالإضافة إلى طوابع بوزن 2 جنيه.

5 مغلفات بريدية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

ليست المستأجرة كالثكلى!

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