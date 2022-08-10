الأربعاء 10 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إحباط محاولة بيع 12 طن سكر تموينى فى السوق السوداء بالقاهرة

سكر
سكر
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نجحت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة فى إحباط محاولة بدال تموينى بيع 12 طن سكر تموينى فى السوق السوداء، بمنطقة بالقاهرة.

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك محل بدال تموينى بمحافظة القاهرة، بحوزته 12 طن سكر تموينى، مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام بتجميعها وعدم صرفهما للمواطنين؛ للإتجار بها فى السوق السوداء مستوليًا على أموال الدعم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث التموين بالقاهرة اللواء أشرف الجندي قطاع أمن القاهرة السوق السوداء سكر تمويني

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