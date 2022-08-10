إحباط محاولة بيع 12 طن سكر تموينى فى السوق السوداء بالقاهرة

نجحت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة فى إحباط محاولة بدال تموينى بيع 12 طن سكر تموينى فى السوق السوداء، بمنطقة بالقاهرة.

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك محل بدال تموينى بمحافظة القاهرة، بحوزته 12 طن سكر تموينى، مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام بتجميعها وعدم صرفهما للمواطنين؛ للإتجار بها فى السوق السوداء مستوليًا على أموال الدعم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.