الفريق أسامة عسكر يشهد ندوة هيئة التدريب للقوات المسلحة

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقائع الندوة الرئيسية لهيئة التدريب للقوات المسلحة بعنوان "دور العلم والتكنولوجيا فى الحروب الحديثة"، فى إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة المستمرة لكافة الأنشطة العلمية والبحثية، التى تتم بكافة هيئات وإدارات القوات المسلحة.

بدأت الندوة بكلمة اللواء أ. ح خالد أحمد شوقي، رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة، قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر الذى توليه لكافة الإدارات والهيئات؛ لتظل دائماً قادرة على تنفيذ مهامها باحترافية وكفاءة عالية.

ندوة هيئة التدريب للقوات المسلحة

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي تناول كافة أشكال الحروب السيبرانية ومخاطرها ومدى تأثير الحروب الإلكترونية الحديثة، وزيادة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية المتطورة فى المجال العسكرى.

وتضمنت الندوة جلستين علميتين تناولت عددا من الموضوعات فى مجالات حرب المعلومات والهجمات السيبرانية وأنظمة الطائرات الموجهة دون طيار بواسطة عدد من الخبراء والمحللين الاستراتيجيين وأساتذة الجامعات والمختصين من القوات المسلحة.

ندوة هيئة التدريب للقوات المسلحة

وخلصت الندوة إلى ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجى الهائل والمستمر فى مجال الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى ودورهما فى المعارك الحديثة، فضلاً عن الاستفادة من دراسات الخبراء فى مجال الطائرات الموجهة دون طيار ارتباطاً بتنامى التحديات الحالية والمستقبلية التى تواجه الأنظمة العسكرية عالمياً، وحشد الطاقات لمجابهة كافة التهديدات التى تؤثر على الأمن القومى المصرى.

ندوة هيئة التدريب للقوات المسلحة

وفى نهاية الندوة، نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للحضور، مؤكداً أهمية التنسيق مع كافة المؤسسات المدنية المتخصصة والجامعات المصرية لتحافظ القوات المسلحة على قدراتها فى طليعة المؤسسات التى تتبع كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة بما يحقق استقرار وتماسك المجتمع، موجهاً الشكر للقائمين على الندوة، مشيداً بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات فى مجال الحروب الحديثة.

ندوة هيئة التدريب للقوات المسلحة

حضر وقائع الندوة عدد من قادة وضباط القوات المسلحة والشخصيات العامة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والخبراء الاستراتيجيين، وعدد من دارسى الكليات العسكرية.

ندوة هيئة التدريب للقوات المسلحة