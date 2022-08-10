الأربعاء 10 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

الفريق أسامة عسكر يشهد ندوة هيئة التدريب للقوات المسلحة

ندوة هيئة التدريب
ندوة هيئة التدريب للقوات المسلحة
ads

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقائع الندوة الرئيسية لهيئة التدريب للقوات المسلحة بعنوان "دور العلم والتكنولوجيا فى الحروب الحديثة"، فى إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة المستمرة لكافة الأنشطة العلمية والبحثية، التى تتم بكافة هيئات وإدارات القوات المسلحة.

بدأت الندوة بكلمة اللواء أ. ح خالد أحمد شوقي، رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة، قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر الذى توليه لكافة الإدارات والهيئات؛ لتظل دائماً قادرة على تنفيذ مهامها باحترافية وكفاءة عالية.

May be an image of 1 person, standing and indoor
 ندوة هيئة التدريب للقوات المسلحة

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي تناول كافة أشكال الحروب السيبرانية ومخاطرها ومدى تأثير الحروب الإلكترونية الحديثة، وزيادة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية المتطورة فى المجال العسكرى.

وتضمنت الندوة جلستين علميتين تناولت عددا من الموضوعات فى مجالات حرب المعلومات والهجمات السيبرانية وأنظمة الطائرات الموجهة دون طيار بواسطة عدد من الخبراء والمحللين الاستراتيجيين وأساتذة الجامعات والمختصين من القوات المسلحة.

May be an image of 4 people, people standing and military uniform
 ندوة هيئة التدريب للقوات المسلحة

وخلصت الندوة إلى ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجى الهائل والمستمر فى مجال الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى ودورهما فى المعارك الحديثة، فضلاً عن الاستفادة من دراسات الخبراء فى مجال الطائرات الموجهة دون طيار ارتباطاً بتنامى التحديات الحالية والمستقبلية التى تواجه الأنظمة العسكرية عالمياً، وحشد الطاقات لمجابهة كافة التهديدات التى تؤثر على الأمن القومى المصرى.

May be an image of 2 people and people standing
 ندوة هيئة التدريب للقوات المسلحة

وفى نهاية الندوة، نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للحضور، مؤكداً أهمية التنسيق مع كافة المؤسسات المدنية المتخصصة والجامعات المصرية لتحافظ القوات المسلحة على قدراتها فى طليعة المؤسسات التى تتبع كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة   بما يحقق استقرار وتماسك المجتمع، موجهاً الشكر للقائمين على الندوة، مشيداً بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات فى مجال الحروب الحديثة.

May be an image of 4 people and people standing
 ندوة هيئة التدريب للقوات المسلحة

حضر وقائع الندوة عدد من قادة وضباط القوات المسلحة والشخصيات العامة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والخبراء الاستراتيجيين، وعدد من دارسى الكليات العسكرية.

May be an image of 6 people, people sitting, people standing and indoor
 ندوة هيئة التدريب للقوات المسلحة
May be an image of 1 person, standing and indoor
 ندوة هيئة التدريب للقوات المسلحة

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

تطوير العمران المصرى.. حقائق وأكاذيب

الأكثر قراءة

الطعن على إعدام محمد عادل: القاضى أفصح عن رأيه فى الحكم قبل تولى القضية

تنسيق الجامعات الخاصة 2022| مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022

الفريق أسامة عسكر يشهد ندوة هيئة التدريب للقوات المسلحة

توقعات تنسيق الكليات 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

توقعات تنسيق كلية التمريض 2022 في الجامعات بجميع المحافظات

قتل والديه وشقيقته وطفليها.. الإعدام لـ«سفاح العسيرات»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تجذُّر ثقافة الاختلاف فى الرأى!

مدحت بشاى

نخب التنوير وعلوم العصر

مؤمن المحمدي

خليك فريش إحنا في رحلة

د. القس صفوت البياضى

أوقات عصيبة لا مفر منها

محمد المعموري

عبقرية الرئيس السيسي في حل الأزمات

جلال حمام

من أجل رقيقة إلكترونية.. بيلوسى تركب الأخطار

إبراهيم داود

مسرح بيتر بروك

ماجد حبته

توطين الصناعة

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينشر فيديو اغتيال 3 شبان فلسطينيين فى نابلس

فلسطين تستقبل وفدًا أمريكيًا لبحث العدوان الإسرائيلى على غزة ونابلس

منظمة التعاون الإسلامي تدين اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لـ3 فلسطينيين في نابلس