مصرع شخص في تصادم ملاكي ودراجة بخارية بالمنيا

لقي موظف مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية، بالطريق الصحراوي الغربي بزمام قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ديرمواس، تتضمن وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 4812 ف ق ملاكي، قيادة "محمد-م" 47 عامًا، مقيم بمحافظة سوهاج، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بالطريق الصحراوي الغربي في المسافة بين مركزي ديروط بشمال أسيوط وديرمواس بجنوب المنيا وتحديدًا أمام قرية دلجا.

وبانتقال سيارة الإسعاف ورجال الأمن والفحص تبين مصرع "حمدي. ع" 57 عامًا قائد الدراجة البخارية، مقيم بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفي ديرمواس العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق الصحراوي، وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي إلى وقوع الحادث بسبب محاولة التخطي الخاطئ من قائد الدراجة البخارية، وتم التحفظ علي السيارة الملاكي وقائدها تحت تصرف النيابة.