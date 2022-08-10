الأربعاء 10 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

للاشتباه في وفاته جنائيًا.. استخراج جثة طفل بعد دفنه بـ12 يومًا بالبحيرة

جثة
جثة
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قررت جهات التحقيق بمركز الدلنجات بالبحيرة، استخراج جثة طفل من المقبرة بعد وفاته بـ12 يومًا، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة.

وانتقل اليوم، الأربعاء، فريق من أعضاء نيابة مركز الدلنجات لمقابر قرية العباسي، وتم استخراج رفات الجثة وتبين تحللها، وتم نقلها لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي لاستكمال باقي الإجراءات. 

وكانت جهات التحقيق تلقت بلاغًا من والد المجني عليه "محمد. ش. م"، ٣ سنوات، مقيم بقرية العباسي التابعة لمركز الدلنجات، اشتبه فيه بوفاة نجله جنائيًا.

وأضاف المبلغ أنه فوجئ يوم ٢٩/ ٧ الماضي بوفاة نجله، ٣ سنوات، في ظروف غامضة، مؤكدًا عدم مرض نجله من قبل أو إصابته بأي أعراض مرضية.

تم تحرير المحضر رقم ٦٠٥٠/ ٢٠٢٢ إدارى مركز شرطة الدلنجات، وقررت النيابة استخراج الجثة وتشريحها وتكليف المباحث بالتحري حول الواقعة وملابساتها.

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